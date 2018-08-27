Тушивший пожары в Якутии самолет Бе-200 вышел из строя

Самолет-амфибия Бе-200 прекратил работу по тушению лесных пожаров в Якутии из-за поломки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региону.

По его словам, поломка произошла в системе сброса жидкости.

Собеседник агентства отметил, что если завтра самолет все еще не будет готов к работе, для тушения огня прибудет второй борт.

Источник напомнил, что самолет-амфибия прибыл в Якутию из Хабаровска во вторник, 30 июля.

В настоящее время в Якутии зарегистрировано 113 пожаров на общей площади размеров 1 172 312 гектаров.

Как сообщал «Ридус», во вторник, 30 июля, на совещании с вице-премьерами глава правительства России Дмитрий Медведев поручил усилить группировку МЧС в связи с лесными пожарами в Сибири.

На том же совещании министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что в пяти регионах страны в связи с природными пожарами введен режим чрезвычайной ситуации. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.