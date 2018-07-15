В Красноярске возбудили дело о халатности при ликвидации пожаров

В Красноярском крае возбудили уголовное дело о халатности в отношении чиновников регионального министерства лесного хозяйства.

По версии следствия, меры по ликвидации лесных пожаров не принимались с 22 марта по 1 августа нынешнего года, в связи с чем огонь распространился на большую территорию.

В настоящее время в министерстве проходят обыски, устанавливается сумма ущерба, сообщается на сайте регионального СК РФ.



Общая площадь лесных пожаров в России превышает 2,9 миллиона гектаров. В Красноярском крае горят более миллиона гектаров тайги, сообщается на сайте ФБУ «Авиалесоохрана».

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД проверить, могли ли леса в Сибири поджечь намеренно в целях сокрытия незаконной заготовки древесины.



Как писал «Ридус», в пяти регионах страны в связи с природными пожарами был введен режим ЧС. Сложнее всего ситуация сложилась в Якутии, Бурятии, Иркутской области и Красноярском крае.

Минприроды запросило на тушение лесных пожаров до 3 миллиардов рублей из резервного фонда правительства РФ.

В Министерстве обороны России рассчитывают выполнить поручение президента Владимира Путина о тушении очагов пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за пять суток.

