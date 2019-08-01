Авиакомпания S7 Airlines переименовалась в «Сибирь» из-за лесных пожаров

Авиакомпания S7 Airlines временно переименовалась обратно в «Сибирь» и запустила кампанию по восстановлению сгоревшего леса.

«Мы временно возвращаем свое историческое название — «Авиакомпания «Сибирь» — и запускаем инициативу по восполнению лесного массива. Наша цель — собрать средства для посадки 1 000 000 деревьев. Мы вернемся к бренду S7 Airlines после того, как будет собрана необходимая сумма», — объявила пресс-служба авиакомпании, отметив, что переименование не создаст проблем пассажирам с уже купленными билетами.



Участники программы лояльности S7 могут поддержать посадку деревьев путем перевода 500 миль за одно дерево со своего бонусного счета. Для всех остальных компания добавила возможность пожертвовать деньги с банковской карты. Кроме того, авиакомпания пообещала с 1 августа отчислять по 100 рублей на посадку деревьев с каждого проданного билета по сибирским направлениям. Инициатива касается билетов, купленный на сайте авиакомпании и в официальном приложении, уточнили в S7.

Судя по отзывам в социальных сетях, общественность позитивно встретила кампанию S7 по восстановлению сгоревшего леса. «Я перевела 8500 миль, почти все, что накопила с S7 за все время. Присоединяйтесь, все равно оплатить милями билет мало реально. А так хоть деревья высадят», — написала в Facebook Алевтина Максимова.

«Вот это я понимаю поддержка! Молодцы! Так держать! Любимая авиакомпания! А теперь еще больший повод для гордости!», — восхитился Антон Иванов. «Не мог пройти мимо. Очень крутая инициатива, которая вызывает огромное количество уважения!», — посчитал Александр Чусов. «Отличный пиар-ход», — оценила Татьяна Зверева.

В ответ на вопросы пользователей о технической стороне дела, пресс-служба S7 пояснила, что деревья будут сажать сотрудники и волонтеры сервиса восстановления леса Posadiles.ru, основанного межрегиональной экологической общественной организацией «ЭКА». Посадка планируется в течение трех сезонов на доступных для этого площадках в Сибирском регионе.



Как сообщал «Ридус», общая площадь лесных пожаров в России достигла трех миллионов гектаров, что на 12% превышает аналогичные показатели прошлого года. В четырех регионах страны из-за лесных пожаров пришлось ввести режим ЧС. Сложнее всего ситуация сложилась в Якутии, Бурятии, Иркутской области и Красноярском крае.



Минприроды запросило на тушение лесных пожаров до 3 миллиардов рублей из резервного фонда правительства РФ. Владимир Путин поручил Минобороны оказать МЧС и региональным властям помощь в тушении огня, военные намерены справиться с поставленной задачей за пять дней.

Сибирские лесные пожары привлекли внимание не только российской общественности, но и президента США Дональда Трампа, а также голливудского актера Леонардо Ди Каприо.

