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Тест: Сумеете ли вы правильно написать эти коварные наречия?

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  • 01 августа 2019, 20:45
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В русском языке есть очень хитрые слова, в написании которых так легко сделать ошибку. Например, существуют весьма коварные наречия, некоторые из которых пишутся слитно, другие раздельно, а третьи — и вовсе через дефис. Проверьте свои знания в русском языке и правописании.

Сколько правильных ответов вам удалось дать? Хвастайтесь в комментариях, а тестом поделитесь с друзьями, из тех, что граммар-наци!

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