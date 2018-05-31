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В Тольятти задержали адвоката, готовившего убийство приятельницы

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© pixabay.com

© pixabay.com

В городе Тольятти Самарской области задержали адвоката, готовившего убийство своей знакомой.

По данным следствия, в июле 2019 года юрист решил убить женщину, к которой у него была личная неприязнь.

Для этого он обратился к киллеру, предложив ему в качестве вознаграждения за содеянное 2 миллиона рублей.

В течение месяца адвокат несколько раз встречался с предполагаемым убийцей, обговаривая детали преступления.

Однако нанятый юристом мужчина почему-то передумал и обратился в полицию, где сообщил о готовящемся преступлении.

В рамках оперативного эксперимента несостоявшийся киллер встретился адвокатом в среду, 31 июля, и сообщил ему о якобы выполненной работе, после чего юрист передал ему деньги и был задержан сотрудниками полиции, сообщается на сайте регионального СК РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело, решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

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