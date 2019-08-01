Дед покрутился на поручнях в метро и ошеломил прохожих

В интернете стало популярным видео, снятое на одной из станций метрополитена. В кадр попал дед, который забрался на поручни между двумя двигающимися в разных направлениях эскалаторами, лёг на спину и начал самозабвенно там крутиться.

Ролик вышел в топ на портале Reddit, где собрал почти 60 тысяч лайков, а на сайте Gfycat видео собрало 3,3 миллиона просмотров. В комментариях пользователи отметили самоотверженность, с которой деде отдаётся веселью и смешную реакцию работника метро.

Это довольно забавно

Крутить эскалатор чертовски весело, но слезать больно. Я действительно не могу представить, что настоящий старик справился бы с этим.

Мне кажется, это молодой парень в гриме старика.

Я сразу же заметил, что это выглядит подозрительно легко, вероятно, он не так стар, его поза слишком тяжела для человека его возраста, и он носит перчатки, видимо чтобы скрыть свои юные руки.

Может это фокусник репетирует?

Это смешно и страшно одновременно.

Работник метро в восторге от происходящего!

Парень, отвечающий за безопасность: как отключить эту чертову штуку?

Это самая тревожная часть для меня! Охранник даже не спешил, и если он в таком расслабленном состоянии, не может понять, как аварийно отключить эскалатор, как кто-то в панической ситуации должен это сделать?!

Ранее «Ридус» публиковал видео, в котором по поручням эскалатора гуляет кошка, и этот ролик вызвал много вопросов у зрителей.

Кстати, в метро вообще можно встретить множество фриков. И, глядя на пассажиров подземки, чётко понимаешь, что метро — это очень странное место.