Найдена кошка, которая играет с работающим пылесосом и не боится

В интернете стало вирусным видео, в котором рыжий кот обнимает лапами трубку включённого пылесоса и пытается лизать выходящий из неё воздух. При этом морда животного периодически засасывается воздушным потоком, на что кот очень удивляется и лапой стукает трубку, но не отпускает её.

Ролик стал вирусным на портале Reddit и набрал там больше 30 тысяч лайков и 300 комментариев, в которых пользователи удивляются смелости кота и отмечают, что эти пушистые звери обычно бегут от включённого пылесоса как от чумы.

ОМГ, почему эта кошка не боится умереть?!

У неё девять жизней.

Кот здесь ради выброса адреналина!

Если кто-то включит пылесос даже по соседству, моя кошка убежит спасать свою жизнь. Это видео сумасшедшее!

Этот котёнок глухой?

У моей матери есть кошка, которая слышит звук пылесоса, но вообще не беспокоится. Ты можешь даже пропылесосить её, она не испугается.

Моя глухая собака до смерти боится пылесоса. Эта кошка неправильная.

Хах, а моя кошка не боится ни пылесоса, ни фена, ни газонокосилки. На самом деле, можно косить газон, когда кошка лежит сверху на аппарате. Думаю, это потому, что он жил на улицах и теперь ничто не способно испугать его.

Lol мне нравится, как кот несколько раз вытаскивает морду, чтобы утвердить господство над пылесосом, а затем возвращается к лизанию.

Один из пользователей решил, что кот с пылесосом похож на кота с кальяном, и отредактировал видео.

Хахаха, это чертовски красиво!

Герой, которого мы заслуживаем.

Оказалось, что видео с котом и пылесосом уже давно гуляет по интернету и на него даже наложили музыку, отчего ролик стал ещё смешнее.

Ранее «Ридус» писал о другом смелом коте, который прогнал из своего дома енота. Зверь хотел забраться через дверь для домашних животных, но не тут-то было.

А другой пушистый храбрец и вовсе сумел напугать медведя и заставил того забраться на дерево. Причём не один раз.

Также мы писали, как интернет-пользователей развеселил ролик, в котором злой кот очень напугал хаски, спрятавшуюся от него под стол.