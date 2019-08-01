Хаос свадебного дня: фотограф ужасно смешно снимает новобрачных
- 01 августа 2019, 16:00
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Невеста с идеальным макияжем смотрит в витражное окно, мать улыбается, надевая красивое ожерелье на шею дочери, очаровательная девочка несёт корзину с цветами, жених подхватывает возлюбленную на руки — вы наверняка тысячи раз видели подобные свадебные фотографии в интернете. Однако британский фотограф Ян Уэлдон (Ian Weldon) не любитель таких глянцевых снимков и предпочитает фиксировать свадебный день в документальном стиле — реальные моменты, смешные гримасы, естественное поведение и забавный хаос торжества.
Выстраивать людей в комбинации и фотографировать по очереди — очень скучное занятие. Я начал снимать свадьбы, чтобы заработать деньги для других фотопроектов. И обнаружил, что этот мир слишком правильный и глянцевый. Я подошёл к съёмке свадеб как к документальной теме. Сюжеты моих снимков показывают реальные маленькие весёлые моменты, которые происходят в эти особые дни. Мои свадебные кадры полны людей, естества, смеха, счастья, грусти, танцев, выпивки и любви, — говорит Ян, который сам себя называет несвадебным фотографом.
Мы полистали Instagram британца и собрали для вас самые интересные снимки, в которых полно жизни и счастья.
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Ранее «Ридус» публиковал самые нелепые свадебные фотографии, которые сделали российские новобрачные. И эти снимки вызывают смех, ужас и слёзы одновременно.
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