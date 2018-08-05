NASA построит космическую заправку на орбите

Инженеры NASA рассказали, что их организация начинает сотрудничество с десятью новыми американскими компаниями. Такое партнерство поможет в разработке современных космических технологий.

Например, одна из технологий, над которой сейчас работает NASA, — возможность дозаправки космических аппаратов во время полета.

Планируется, что на нашей орбите будут находиться мобильные заправки, благодаря которым удастся продлить жизнь многим миссиям.

Также особое внимание NASA уделяет развитию программы «Артемида», в рамках которой в 2024 году астронавты отправятся к Луне. Подготовка космического корабля Orion для полета к нашему спутнику уже практически завершена.

Orion создан для многоразового использования. Он рассчитан на шесть космонавтов, которые смогут находиться внутри корабля на протяжении трех недель.



Мы считаем, что парк современных ракет и космических аппаратов SpaceX, включая Falcon Heavy и звездолеты, является неотъемлемой частью ускорения лунных и марсианских планов NASA, — заявили в компании.

В течение этого и следующего года компания с помощью своих новых партнеров планирует разработать техническую составляющую будущей заправки. Инженеры поясняют, что это будет одной из самых сложных космических технологий.

Еще одно из приоритетных направлений — создание энергетической системы, позволяющей космическим аппаратам оставаться в строю даже при низких температурах. Особенно это актуально для лунных миссий, где по ночам (которые длятся 14 земных суток) температура опускается до -173 °С.