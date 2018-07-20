найти ×
   
  • USD
    63.42
  • EUR
    70.74
СохранитьСохранено0
×

-2017806

Раскрыты новые детали разговора Трампа с Путиным

Small f78f8d6c11
© Pete Marovich/DPA/TASS

© Pete Marovich/DPA/TASS

Пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли сообщил журналистам, что президенты Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили по телефону вопросы двусторонней торговли.

«Лидеры обсудили торговлю между Россией и США», — заявил Гидли агентству Рейтер.

Ранее из сообщения Кремля о разговоре президентов было известно, что Трамп предложил помочь в борьбе с лесными пожарами. Российский лидер оценил любезность со стороны коллеги и отметил, что подобный шаг является залогом восстановления полноформатных отношений между двумя странами в будущем. От предложения Путин вежливо отказался, поскольку в Сибири уже создана мощная авиационная группировка для борьбы с огнем.

Напомним, месяц назад Трамп дал небольшое интервью российским журналистам, в котором назвал Путина «прекрасным парнем» и заметил, что остался доволен встречей с президентом России на саммите стран «двадцатки» в Осаке. Трамп добавил, что между двумя великими странами — США и Россией — должны быть налажены торговые отношения.

Как сообщал «Ридус», в конце июля Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласно сообщению пресс-службы последнего, стороны обсуждали усиление санкций против России, а также предстоящий визит Зеленского в США.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях
1007807читать позжечитаю позже
Кино
Мэрилин Монро: последний дубль
136027968читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

494653511читать позжечитаю позже

Общество
Три главные причины разводов20 июля 2018

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин.

251643843читать позжечитаю позже