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Собянин сообщил о решении достроить станцию метро «Суворовская»

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© Владимир Гердо/ТАСС

© Владимир Гердо/ТАСС

Московские власти приняли решение вернуться в этом году к строительству станции метро «Суворовская» Кольцевой линии, которое было заморожено на несколько лет.

«Под названием „Площадь Коммуны“ она была запроектирована еще в 1950-х. Но строить так и не начали», — написал в своем Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

Он добавил, что в 1990-х была предпринята еще одна попытка, но и она не увенчалась успехом.

Градоначальник уточнил, что строительство должно начаться уже в этом году. Он также признал, что с инженерной и технической точек зрения это будет сложный объект.

По словам Собянина, «Суворовская» расположится между «Новослободской» и «Проспектом мира». С нее можно будет сделать пересадку на станцию «Достоевская».

Как отмечает ФАН, в 2013 году в шахте строящейся станции произошло обрушение породы, в результате чего пострадал человек. Решение отложить строительство «Суворовской» было принято из-за сложности и дороговизны проекта.

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