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Тест: Угадайте фильм по автомобилю

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  • 31 июля 2019, 21:55
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Автомобили появляются практически в каждом кинофильме, а в некоторых становятся главными героями. В преддверие выхода очередного фильма культовой киносерии «Форсаж» мы создали для вас тест, в котором предлагаем вам угадать название фильма по машине. Поехали!

Сколько автомобилей вам удалось угадать? Похвастайтесь результатом в комментариях, а тест отправьте своим друзьям-автолюбителям.

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