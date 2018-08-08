Тест: Угадайте фильм по автомобилю
- 31 июля 2019, 21:55
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Автомобили появляются практически в каждом кинофильме, а в некоторых становятся главными героями. В преддверие выхода очередного фильма культовой киносерии «Форсаж» мы создали для вас тест, в котором предлагаем вам угадать название фильма по машине. Поехали!
Сколько автомобилей вам удалось угадать? Похвастайтесь результатом в комментариях, а тест отправьте своим друзьям-автолюбителям.
Войти через социальные сети: