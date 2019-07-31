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Грабители отобрали у москвича рюкзак с 5 млн рублей возле станции метро

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© pexels.com

© pexels.com

На юго-востоке Москвы было совершено разбойное нападение на мужчину.

Инцидент произошел рядом со станцией метро «Люблино».

По данным РЕН ТВ, вооруженные грабители отобрали у москвича рюкзак с 5 млн рублей.

Телеканалу также стало известно, что при нападении потерпевшему разбили голову. В пресс-службе столичного главка МВД сообщили о госпитализации пострадавшего.

В настоящее время полиция разыскивает преступников, которые скрылись на автомобиле.

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