Грабители отобрали у москвича рюкзак с 5 млн рублей возле станции метро

На юго-востоке Москвы было совершено разбойное нападение на мужчину.

Инцидент произошел рядом со станцией метро «Люблино».

По данным РЕН ТВ, вооруженные грабители отобрали у москвича рюкзак с 5 млн рублей.

Телеканалу также стало известно, что при нападении потерпевшему разбили голову. В пресс-службе столичного главка МВД сообщили о госпитализации пострадавшего.

В настоящее время полиция разыскивает преступников, которые скрылись на автомобиле.