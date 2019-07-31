Грабители отобрали у москвича рюкзак с 5 млн рублей возле станции метро
- 31 июля 2019, 17:54
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На юго-востоке Москвы было совершено разбойное нападение на мужчину.
Инцидент произошел рядом со станцией метро «Люблино».
По данным РЕН ТВ, вооруженные грабители отобрали у москвича рюкзак с 5 млн рублей.
Телеканалу также стало известно, что при нападении потерпевшему разбили голову. В пресс-службе столичного главка МВД сообщили о госпитализации пострадавшего.
В настоящее время полиция разыскивает преступников, которые скрылись на автомобиле.
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