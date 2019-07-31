Путин утвердил поручения по поддержке лиц с выдающимися способностями

Список поручений правительству РФ по вопросам государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности и поступивших на обучение по программам магистратуры, утвердил президент России Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте Кремля, правительство должно представить до 31 октября текущего года проект, предусматривающий увеличение с 5000 до 6500 количества президентских грантов, которые были учреждены указом Путина от 7 декабря 2015 года.

Дополнительные 1,5 тысячи грантов должны быть предоставлены студентам вузов и сотрудникам научных организаций, поступившим на очное бюджетное обучение по программам магистратуры и проявившим выдающиеся способности.

В документе также отмечается, что необходимо предусмотреть выделение из федерального бюджета ассигнований на выплату этих дополнительных грантов.

Ответственным за выполнение поручений назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.