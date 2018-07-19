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Российский вертолет получил повреждения во время обстрела в Мали

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© Марина Лысцева/ТАСС

© Марина Лысцева/ТАСС

Во время нападения террористов на аэропорт Гао в африканском государстве Мали вертолет российской авиакомпании получил повреждения, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.

По его словам, зафрахтованный по контракту с ООН вертолет Ми-8 авиакомпании Utair находился на площадке.

«Вертолет получил повреждения, они будут устраняться силами авиакомпании», — отметил собеседник агентства, добавив, что экипаж вовремя успел укрыться в безопасном месте и не пострадал.

Месяц назад, как сообщал «Ридус», в Мали около ста жителей деревни были убиты в результате нападения вооруженных людей.

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