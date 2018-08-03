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Подозреваемый признался в убийстве найденной в чемодане девушки-блогера

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© sledcom.ru

© sledcom.ru

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера, тело которой было найдено в чемодане, признался в совершении преступления.

По словам задержанного, девушка его оскорбляла, унижала сексуальное достоинство и принижала его финансовые возможности.

Я не смог выдержать… и нанес ей не менее пяти ударов ножом в область шеи и груди, — сказал молодой человек во время допроса.

Он также добавил, что раскаивается в содеянном и готов сотрудничать со следствием.

Бывшая коллега убийцы рассказала, что у него были большие планы. Молодой человек был айтишником и неплохо зарабатывал.

Образование неплохое. В плане работы только хорошие отзывы. Хороший специалист. Пошел от нас дальше развиваться, — приводит слова девушки Telegram-канал Hue.

Как сообщал «Ридус», в воскресенье, 28 июля, в квартире на западе Москвы было обнаружено тело девушки, спрятанное в чемодане. Труп нашел хозяин жилья, которого родственники девушки попросили проверить квартиру.

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