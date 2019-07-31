Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
- 31 июля 2019, 11:17
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Занимающаяся разработкой системы наблюдения компания BIT составила своеобразный рейтинг того, что чаще всего воруют в российских магазинах.
Так, первое место в топ-5 украденных товаров в продовольственных магазинах заняли сыры и колбасы (15,4%).
На втором месте оказался кофе (15%).
Третье место в этом списке заняли конфеты и другие кондитерские изделия (13,4%).
Как ни странно, пиво и прочий алкоголь расположились на четвертом месте (11,2%).
Пятое место досталось морепродуктам (9%).
Кроме того, составлен топ-5 наиболее популярных у воров товаров в магазинах косметики.
Первое место в нем заняла тушь (13,2%).
Далее следуют лак для ногтей (12,9%), губная помада (12%), масло для тела и волос (7,3%) и тени для век (6%).
По данным компании, в парфюмерных магазинах большинство воров — женщины (78%), а в продуктовых — мужчины (77%).
В 2019 году из магазинов, оснащенных системой с алгоритмом для распознавания лиц, было похищено товаров на 38 миллионов рублей, сообщает РБК.
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