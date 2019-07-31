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Названы самые похищаемые товары в российских магазинах

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© pixabay.com

© pixabay.com

Занимающаяся разработкой системы наблюдения компания BIT составила своеобразный рейтинг того, что чаще всего воруют в российских магазинах.

Так, первое место в топ-5 украденных товаров в продовольственных магазинах заняли сыры и колбасы (15,4%).

На втором месте оказался кофе (15%).

Третье место в этом списке заняли конфеты и другие кондитерские изделия (13,4%).

Как ни странно, пиво и прочий алкоголь расположились на четвертом месте (11,2%).

Пятое место досталось морепродуктам (9%).

Кроме того, составлен топ-5 наиболее популярных у воров товаров в магазинах косметики.

Первое место в нем заняла тушь (13,2%).

Далее следуют лак для ногтей (12,9%), губная помада (12%), масло для тела и волос (7,3%) и тени для век (6%).

По данным компании, в парфюмерных магазинах большинство воров — женщины (78%), а в продуктовых — мужчины (77%).

В 2019 году из магазинов, оснащенных системой с алгоритмом для распознавания лиц, было похищено товаров на 38 миллионов рублей, сообщает РБК.

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