США надеются заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает договориться с Москвой о заключении сделки по контролю над вооружениями, сообщает телеканал C-SPAN.

Глава американского государства отметил, что в мире сейчас производится много вооружений, в которых нет необходимости.

Трамп также добавил, что Китай в этом вопросе пытается догнать США и Россию, но «сильно отстает».

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты настроены на заключение нового соглашения в области сокращения стратегических наступательных вооружений 9СНВ), которое бы включало Россию и Китай, отмечает ФАН.

При этом Болтон добавил, что вряд ли будет продлен договор СНВ-3, срок действия которого истекает в 2021 году. По его словам, там много недостатков.

Как сообщал «Ридус», в преддверии саммита G20, который состоялся в июне этого года в японской Осаке, президент РФ Владимир Путин заявлял, что надеется договориться о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Ранее американский сенатор Том Коттон заявлял, что продление договора СНВ-3 не имеет смысла, так как он не сможет сдержать российские ядерные вооружения.

Напомним, договор СНВ-3 был заключен между Россией и Соединенными Штатами в 2010 году в Праге и вступил в силу через год. Документ предусматривал двустороннее сокращение боевых ядерных зарядов, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет субмарин и стратегических бомбардировщиков. Срок его действия истекает 5 февраля 2021 года