Кот попытался попить из стиральной машинки и рассмешил соцсети

В интернете стал вирусным видеоролик, в котором кот пытается пить воду из работающей стиральной машинки. Зверь сначала облизывал прозрачную дверцу, за которой крутится бельё, а потом попробовал поддеть воду лапой.

Мой бедный кот не может понять, почему он видит воду, но не может её пить.

Видео стало популярным на портале Reddit, где собрало 15 тысяч лайков и множество забавных комментариев, в которых интернет-пользователи восхищаются настойчивостью кота:

Почему я пью и пью, но всё ещё хочу пить?!

Эта агрессивная лапа заставила меня усмехнуться.

А ещё и тот факт, что кот думает, что если он продолжит лизать дверцу, то в конце концов он получит воду.

День 2: всё ещё не могу добраться до воды. В каком аду я нахожусь? Моя жажда просит утоления. Я вижу воду, но не могу до неё дотянуться. Пожалуйста, пусть эта пытка закончится, я не могу этого вынести!

Прачечная. Пятое измерение.

Будь ты проклята, неуловимая водяная машина.

Глупая несговорчивая вода!

Какой настойчивый кот))

Может, кот хочет пить из водопроводной системы? Любит ли он пить прямо из-под крана?

У моего двоюродного брата был кот, который пил только проточную воду, в основном из душа. Он имел обыкновение стоять в ванной и мяукать, ожидая, пока кто-нибудь пустит воду. Я осталась на ночь однажды, и у меня не хватило духу его выгнать... Итак, я была в ванной моего кузена и принимала душ вместе с его котом. Он совсем не боялся воды.

Мой котёнок делает то же самое, так любил стиральную машинку ♥️

Все-все... пожалуйста, будьте осторожны с вашими кошками, попадающими в стиральную машину или сушилку перед началом стирки... всегда проверяйте, нет ли там домашних животных!! Безопасность прежде всего!❣️🐱 А видео супермилое)

А ваши коты интересуются стиральной машинкой и другой техникой?

Ранее «Ридус» рассказывал, как рыба укусила любопытную кошку, и эта сцена очень рассмешила интернет. Охотник и добыча поменялись местами.



А также мы писали, как хозяева кошек рассказали, откуда их питомцы пьют воду. Выяснилось, что буквально отовсюду, только не из собственной миски!

Кстати, есть серьёзное подозрение, что коты — это жидкость. Иначе как им удаётся залезать во все самые немыслимые места!