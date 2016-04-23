«Аэрофлот» обвинили в наживе на детях

Пользователь Facebook Светлана Подгорная обвинила «Аэрофлот» в наживе на детях после того, как обнаружила, что при покупке билетов за выбор места для ребенка рядом со взрослым надо вносить дополнительную плату.

«Я покупала два билета. Была опция — выбор мест. Выбор места бесплатного возможен был только для взрослого, чтобы выбрать место рядом со взрослым для ребенка — надо платить. Такие чудеса тарифа. Альтернативы бесплатной не было», — пожаловалась Светлана на своей странице в социальной сети.



Подгорная отметила, что подобный подход к своим клиентам практикует авиакомпания «Победа», однако у нее это компенсируется низкой стоимостью для пассажира базовой услуги — непосредственно перелета. Открытие, что тем же самым занялся «Аэрофлот», Светлану возмутил, и она присвоила авиакомпании оценку «жмоты».

«Операторы утверждают, что так было всегда. Летаем часто, но видимо за быстротой изменения ценовой политики „Аэрофлота“ не успеваем. Причем альтернативы при выборе мест нет. Только заплатить. Тариф „Оптимум“. Не самый дешевый. <...> И противно, что так по-тихому как-то. Победу все ругают за ее выборы мест и рассадку близких в разные концы салона. <...> Допускаю, что это алгоритм, и детей он не учитывает. Но противно же», — заключила Светлана Подгорная.



Напомним, за последний год блогеры и общественники высказали массу претензий к работе сотрудников «Аэрофлота», правда не всегда полностью оправданных. В июне врачу из Екатеринбурга Всеволоду Дунаеву пришлось оказывать помощь одному из пассажиров, летевшему с ним одним рейсом, и он остался недоволен действиями членов экипажа, которые не позволили больному пересесть в бизнес-класс.

В апреле на тяжелые условия труда пожаловались сами сами сотрудники авиакомпании: они рассказали о скрытой от глаз пассажиров «войне» руководства «Аэрофлота» с персоналом ради получения максимальной прибыли от перевозок. В том же месяце «Аэрофлот» внезапно отказался перевозить женщину со сломанной ногой и двумя детьми.

В начале года «Аэрофлот» лишил своего постоянного клиента, основателя и владельца популярного сервиса для раскрутки бизнеса в Instagram Александра Соколовского, бонусных миль из-за того, что он обматерил авиакомпанию после неудачного перелета из Москвы в Ниццу с аварийной посадкой в Вене.

В ноябре 2018 года громким скандалом обернулась блокировка счета в программе «Аэрофлот Бонус» и ликвидация платинового статуса карты директора издания «Такие дела» Мити Алешковского. Причиной послужил пост в Twitter, где Алешковский выложил фотографию якобы внутреннего распоряжения авиакомпании о запрете использования на работе телефонов с камерами и диктофонами.

Сильнее же всего по репутации «Аэрофлота» как первой авикомпании России ударила катастрофа самолета SSJ100 в аэропорту Шереметьево.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, куда движется российский авиапром, и почему место его назначения напоминает экспертам тупик.