10+ советских рекламных плакатов, которые вызовут у вас ностальгию

Реклама в СССР создавалась на красочных плакатах. Она была яркой, лаконичной, прямолинейной и попадала прямо в цель. И хоть в советское время был дефицит, но для тех продуктов, что поступали в продажу, придумывали заманчивые картинки и громкие слоганы. Собрали для вас несколько рекламных плакатов, которые обладают неповторимым шармом и обязательно вызовут у вас чувство ностальгии.

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Ранее «Ридус» рассказал о том, что писали на советских агитационных плакатах. И многие экземпляры вызывают не только ностальгию, но ещё шок и недоумение.

А также мы публиковали сатирические карикатуры из советского журнала «Крокодил», которые и сейчас заставят вас улыбаться.