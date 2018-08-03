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10+ советских рекламных плакатов, которые вызовут у вас ностальгию

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  • 31 июля 2019, 14:30
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Реклама в СССР создавалась на красочных плакатах. Она была яркой, лаконичной, прямолинейной и попадала прямо в цель. И хоть в советское время был дефицит, но для тех продуктов, что поступали в продажу, придумывали заманчивые картинки и громкие слоганы. Собрали для вас несколько рекламных плакатов, которые обладают неповторимым шармом и обязательно вызовут у вас чувство ностальгии.

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Ранее «Ридус» рассказал о том, что писали на советских агитационных плакатах. И многие экземпляры вызывают не только ностальгию, но ещё шок и недоумение.

А также мы публиковали сатирические карикатуры из советского журнала «Крокодил», которые и сейчас заставят вас улыбаться.

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