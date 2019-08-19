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10+ фотографий еды, которые приведут в экстаз перфекционистов

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  • , журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

«Что считать искусством?» — этот вопрос задают себе эстеты со всего мира и порой так и не находят ответа. Адам Хилман (Adam Hillman) считает, что произведением искусства могут быть обыкновенные повседневные предметы, если правильно их представить.

Я рос, очарованный историей искусства, поэтому мне казалось естественным хотеть создать и свое собственное. Только вместо традиционной живописи и скульптуры я решил использовать продукты питания, предметы быта и материалы, отражающие время, в котором я живу, — объяснил свою идею фотограф.

На Instagram мастера подписались уже более 310 тысяч человек, и эти фотографии способны довести до экстаза любого перфекциониста.

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