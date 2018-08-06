Питание осужденных к принудительным работам улучшат 30 граммами курятины

Минюст РФ решил изменить нормы питания, предназначенного для осужденных к принудительным работам.

Разработанный министерством проект постановления правительства предусматривает улучшение питания такой категории осужденных.

Как сообщается на сайте ведомства, проект подготовлен в целях реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года.

Согласно предложенным Минюстом изменениям, в суточном рационе мука соевая текстурированная в количестве 10 грамм будет заменена на 30 грамм мяса птицы.

В ведомстве считают, что такая мера позволит ввести в рацион питания осужденных дополнительные белки животного происхождения.