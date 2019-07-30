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СМИ: двоюродного брата главы Китая обвинили в отмывании денег

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Си Цзиньпин. © Mark Schiefelbein / POOL / ТАСС

Си Цзиньпин. © Mark Schiefelbein / POOL / ТАСС

Мин Чаи, который приходится председателю КНР Си Цзиньпину двоюродным братом, обвиняется в отмывании денег в Австралии.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на австралийских чиновников, 61-летнего кузена китайского лидера также подозревают в причастности к организованной преступности и лоббировании интересов Китая на территории Австралии, гражданином которой он является.

В настоящее время следователи пытаются установить источники доходов Мин Чаи, который оставил одном из казино около 40 млн долларов.

Комментируя данные обвинения, пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чунин назвал эти сообщения беспочвенными и основанными на слухах, пишет издание.

Сам же Си Цзиньпин никак не отреагировал на обвинения, выдвинутые в отношении его брата.

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