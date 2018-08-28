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Гиббон прибежал утешить плачущего человека, и это умилит вас

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  • 30 июля 2019, 17:30
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В интернете стал вирусным ролик, в котором мужчина притворяется, что он плачет, это замечает гиббон, которая играет в клетке неподалёку. Заметив, что человек расстроен, обезьяна бросает свои дела и бежит, чтобы его утешить. Зрителей позабавила, как готовность животного помочь плачущему человеку, так и её манера смешно передвигаться, растопырив лапы.


Смешное видео стало популярным на портале Reddit и собрало там 96 тысяч лайков и почти 2 тысячи комментариев, в которых пользователи уверяют, что забавная обезьяна похожа на них самих.

Люблю её стиль бега!
А теперь представьте, что эта обезьяна бежит на вас по плохо освещенной улице в 3 часа ночи.
О, как она прижимается к нему, это так мило!
Я так же бегу на кухню в 3 часа ночи, чтобы съесть бутерброд.
Это Слендермен, только полезный.
Это я, когда нахожусь под кайфом, и моя соседка приносит домой вкусняшки.
Жутковатое видео.
Эта пробежка наполнена уверенностью и дерзостью))
Как часто этот чувак плачет, что обезьяна научилась его утешать?
Обезьяны чертовски умны!
Какой заботливый гиббон, это так прекрасно.
Это видео милое и страшное одновременно.
Да уж, похоже на один из моих ночных кошмаров.
Если бы я увидел, как эта тварь бежит ко мне, я бы заплакал.
Плач только ободрит его.
Этот парень получает больше поддержки, чем я от любого из моих друзей.
Мой двоюродный брат имел попугая, который бросался к нему, как только он делал вид, что попал в беду. Если он падал или делал вид, что падает, птица тут же бросалась к нему на помощь. Это было удивительно мило.

Ранее «Ридус» публиковал смешное видео с гориллой, которая пробежалась в точности как человек и стала героиней многочисленных мемов. Многие зрители узнали в обезьяне себя.

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