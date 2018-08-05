найти ×
   
  • USD -0.14
    63.38
  • EUR -0.04
    70.60
СохранитьСохранено0
×

001434

Как с Марса доставят образцы грунта на Землю

Small 8c0837760a
  • 30 июля 2019, 13:14
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Европейское космическое агентство (ESA) и NASA заявили о совместных планах на организацию доставки образцов марсианского грунта на Землю во время будущей миссии «Марс-2020».

На днях инженеры рассказали, как будет проходить сбор и доставка образца марсианского грунта. Оказалось, что ровер не только произведет забор материала, но и на месте сможет провести анализ.

Неудачные образцы будут отсеяны, а грунт, в котором марсоход найдет признаки возможной жизни, привезут на посадочную площадку.

Оттуда образцы ровер ESA погрузит в специальный корабль, который доставит грунт уже в орбитальный модуль. По планам агентств, забор грунта случится не раньше 2028 года.

Напомним, что миссия «Марс-2020» стартует в июле 2020 года. Планируется, что за полгода спускаемый модуль с космическим оборудованием на борту доберется до Красной планеты. Посадка на Марс планируется в феврале 2021 года.

На борту модуля будет находиться два ровера, которые займутся исследованием грунта на плато Сырт и в кратере Джезеро.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Три главные причины разводов
251643843читать позжечитаю позже
Культура
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах
24460796читать позжечитаю позже

главное

|статья

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие

Откажется ли Индия от российского оружия?

01553299читать позжечитаю позже
|статья

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль05 августа 2018

«Передо мной простирается будущее, и я не могу его дождаться». Из последних интервью Мэрилин Монро, июль 1962 г.

131027968читать позжечитаю позже