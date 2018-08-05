Как с Марса доставят образцы грунта на Землю

Европейское космическое агентство (ESA) и NASA заявили о совместных планах на организацию доставки образцов марсианского грунта на Землю во время будущей миссии «Марс-2020».

На днях инженеры рассказали, как будет проходить сбор и доставка образца марсианского грунта. Оказалось, что ровер не только произведет забор материала, но и на месте сможет провести анализ.

Неудачные образцы будут отсеяны, а грунт, в котором марсоход найдет признаки возможной жизни, привезут на посадочную площадку.

Оттуда образцы ровер ESA погрузит в специальный корабль, который доставит грунт уже в орбитальный модуль. По планам агентств, забор грунта случится не раньше 2028 года.

Напомним, что миссия «Марс-2020» стартует в июле 2020 года. Планируется, что за полгода спускаемый модуль с космическим оборудованием на борту доберется до Красной планеты. Посадка на Марс планируется в феврале 2021 года.

На борту модуля будет находиться два ровера, которые займутся исследованием грунта на плато Сырт и в кратере Джезеро.