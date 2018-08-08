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Россиянин зарезал приятеля, не позвавшего его на встречу одноклассников

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© flickr.com

© flickr.com

В Смоленской области местный житель зарезал 55-летнего приятеля, который не пригласил его к себе на дачу на встречу с одноклассниками.

По данным следствия, в субботу, 27 июля, группа бывших одноклассников решила встретиться на приусадебном участке у одного из них.

Позже к ним присоединился еще 54-летний мужчина, высказавший претензии хозяину участка, что его не пригласили на встречу.

Когда же все одноклассники разъехались, незваный гость остался, после чего между ним и хозяином дачи произошел конфликт.

В результате подозреваемый нанес своему обидчику несколько ножевых ранений, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

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