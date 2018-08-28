Температурный рекорд установлен в Великобритании
- 29 июля 2019, 22:47
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Самым жарким днем в Великобритании за всю историю наблюдений стал минувший четверг, 25 июля.
В этот день столбик термометра достиг 38,7 градусов по Цельсию, сообщает британская метеослужба.
Отмечается, что рекордная температура воздуха была зафиксирована на востоке Англии в Ботаническом саду Кембриджского университета.
В течение нескольких дней эти показатели подвергались качественному контролю и анализу. «В настоящее время это подтверждено группой наблюдателей Метеорологического бюро», — приводит сообщение РИА Новости.
В результате был побит предыдущий рекорд, зарегистрированный в августе 2003 года. Тогда самая высокая температура воздуха в стране составила +38,5.
Ранее сообщалось, что воскресенье, 28 июля, стал самым жарким днем в столице Финляндии за 175 лет. В Хельсинки был зафиксирован абсолютный температурный рекорд — плюс 31,8 градуса.
Войти через социальные сети: