При наезде гидроцикла на трос в Адлере погибли двое мужчин

В районе пляжа Sport Inn в Адлере гидроцикл наехал на протянутый трос, в результате чего погибли двое мужчин, сообщает ФАН со ссылкой на источники.

На данный момент личности погибших не установлены.

По информации, имеющейся у издания, в результате аварии мужчины сломали шейные позвонки. Тела были извлечены из воды спасателями.

Когда их вытащили из моря, один мужчина уже был без признаков жизни, а второго пытались реанимировать спасатели и медики пляжа до приезда скорой помощи. Однако спасти ему жизнь не удалось.

На сайте Южного следственного управления на транспорте СК РФ уточняется, что трос был натянут между двумя маломерными судами, находившимися на якорной стоянке.

