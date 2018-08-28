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На кладбище в поселке Прикамья запретили хоронить из-за редких растений

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© pexels.com

© pexels.com

На основании обращения природоохранного прокурора суд запретил производить захоронения на кладбище, расположенном рядом с курортным поселком Усть-Качка в Пермском крае.

Выяснилось, что погребения проводятся на землях лесного фонда.

«Решением суда на орган муниципального образования возложена обязанность по ликвидации последствий размещения несанкционированного кладбища путем включения земельного участка в муниципальную собственность», — приводит URA.RU сообщение суда Пермского района.

В Усть-Качкинском муниципалитете пояснили изданию, что речь идет об участке размером 8,2 гектара, который местные власти уже несколько лет пытаются оформить в собственность, однако местные жители продолжают хоронить на нем своих родственников.

По словам чиновников, эта земля попала в особо охраняемую природоохранную территорию еще 9 лет назад, когда там нашли редкие виды растений. В результате участок оградили от любых видов хозяйственной деятельности, а местные власти не оставляют попыток узаконить право на землю, хотя при этом признают, что решение суда неисполнимо.

«Решение суда я исполнить не могу, поскольку не имею разрешительных прав», — сообщил изданию глава Усть-Качкинского поселения Денис Строганов. Он заявил, что не будет выдавать разрешения на захоронения, однако и запретить этого делать не вправе.

Строганов добавил, что сейчас идет процесс по выводу участка из санитарной зоны курорта, который может занять «от месяца до нескольких лет». На этот период времени гражданам будут предлагать хоронить родственников на ближайшем кладбище, которое находится в 25 километрах от курортного поселка.

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