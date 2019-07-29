Тест: Назовите животных, которых все путают

Мы знаем названия большинства зверей, птиц и насекомых, населяющих нашу планету. Но некоторые из них так похожи, что люди постоянно их путают — лама и альпака, крокодил и аллигатор, леопард и гепард. Попробуйте безошибочно угадать зверей, которые выглядят как близнецы и проверить свои познания в мире животных!

Сколько правильных ответов вам удалось дать? Хвастайтесь результатами в комментариях, а сам тест обязательно отправьте своим друзьям, неравнодушным к братьям нашим меньшим.