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Тест: Назовите животных, которых все путают

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  • 29 июля 2019, 19:54
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Мы знаем названия большинства зверей, птиц и насекомых, населяющих нашу планету. Но некоторые из них так похожи, что люди постоянно их путают — лама и альпака, крокодил и аллигатор, леопард и гепард. Попробуйте безошибочно угадать зверей, которые выглядят как близнецы и проверить свои познания в мире животных!

Сколько правильных ответов вам удалось дать? Хвастайтесь результатами в комментариях, а сам тест обязательно отправьте своим друзьям, неравнодушным к братьям нашим меньшим.

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