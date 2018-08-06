Житель Якутска украл у соседа по больничной палате полмиллиона рублей
- 29 июля 2019, 17:47
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В городской больнице Якутска 27-летний пациент украл у своего соседа по палате 500 тысяч рублей.
Сбежать с похищенным злоумышленнику не удалось, поскольку все двери медучреждения были заперты.
Обнаружив пропажу денег, 36-летний мужчина вызвал полицию. Прибыв на место происшествия, оперативники установили подозреваемого и разбудили его. Украденные деньги оказались в его сумке.
Потерпевший рассказал, что незадолго до госпитализации продал свою квартиру и планировал приобрести новое жилье. Вырученные от продажи деньги он решил взять с собой в больницу.
«По словам заявителя, полмиллиона рублей наличными он положил в папку, которую спрятал в тумбочке», — сообщается на сайте регионального МВД.
Совершившему кражу жителю Якутска грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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