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Житель Якутска украл у соседа по больничной палате полмиллиона рублей

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© pixabay.com

© pixabay.com

В городской больнице Якутска 27-летний пациент украл у своего соседа по палате 500 тысяч рублей.

Сбежать с похищенным злоумышленнику не удалось, поскольку все двери медучреждения были заперты.

Обнаружив пропажу денег, 36-летний мужчина вызвал полицию. Прибыв на место происшествия, оперативники установили подозреваемого и разбудили его. Украденные деньги оказались в его сумке.

Потерпевший рассказал, что незадолго до госпитализации продал свою квартиру и планировал приобрести новое жилье. Вырученные от продажи деньги он решил взять с собой в больницу.

«По словам заявителя, полмиллиона рублей наличными он положил в папку, которую спрятал в тумбочке», — сообщается на сайте регионального МВД.

Совершившему кражу жителю Якутска грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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