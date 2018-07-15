Упавшая со стула в банке клиентка отсудила у «Открытия» 15 тысяч рублей

Красногвардейский суд Петербурга обязал «ФК Открытие» выплатить 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба Нинель Брук, которая упала со стула в офисе банка и сломала руку.

С банка также взыскали расходы заявительницы на уплату госпошлины в размере 300 рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, истица намеревалась отсудить 136 585 рублей.

Инцидент произошел 12 марта 2018 года в офисе «Староневский» Петровского филиала «Открытия», где Нинель Брук собиралась оформить заявление на открытие срочного вклада. В кабинете сотрудника она села в кресло на колесиках, после чего оно отъехало назад, и женщина упала на спину. При падении она получила закрытый перелом руки со смещением, приводит сообщение «Интерфакс».

В своем иске Брук заявила, что банк неправильно использовал данный предмет мебели. При этом представитель ответчика настаивал на том, что стул производства компании IKEA соответствует цели его использования.

Однако товароведческая экспертиза доказала правоту истицы. Выяснилось, что IKEA разработала и тестировала это кресло для домашнего использования, а не для офисов и банков.

Ранее «Ридус» писал о том, что в августе 2016 года Химкинский суд Подмосковья обязал группу компаний IKEA выплатить 160 тысяч рублей клиентке, дочь которой выпала из коляски в магазине.