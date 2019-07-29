При пожаре на медеплавильном заводе в городе Ревда погибла женщина

На медеплавильном заводе в городе Ревда Свердловской области вспыхнул пожар, в результате которого погибла работавшая на этом предприятии женщина.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в службах технического надзора, возгорание произошло во время регламентных операций по высвобождению кислорода.

«Из-за сильной огненной вспышки погибла женщина-рабочий, еще одна женщина госпитализирована», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что инцидент не повлиял на работу предприятия, хотя часть оборудования завода была повреждена.

Ранее сообщалось, что 1 июня после взрыва на оборонном заводе «Кристалл» в нижегородском Дзержинске за медицинской помощью обратились 79 человек.