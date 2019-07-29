При пожаре на медеплавильном заводе в городе Ревда погибла женщина
- 29 июля 2019, 16:17
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На медеплавильном заводе в городе Ревда Свердловской области вспыхнул пожар, в результате которого погибла работавшая на этом предприятии женщина.
Как сообщил «Интерфаксу» источник в службах технического надзора, возгорание произошло во время регламентных операций по высвобождению кислорода.
«Из-за сильной огненной вспышки погибла женщина-рабочий, еще одна женщина госпитализирована», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что инцидент не повлиял на работу предприятия, хотя часть оборудования завода была повреждена.
Ранее сообщалось, что 1 июня после взрыва на оборонном заводе «Кристалл» в нижегородском Дзержинске за медицинской помощью обратились 79 человек.
Войти через социальные сети: