найти ×
   
  • USD +0.39
    63.52
  • EUR +0.33
    70.64
СохранитьСохранено0
×

00163

Новый марсоход «Марс-2020» показал, как пользуется рукой-манипулятором

Small 8c0837760a
  • 29 июля 2019, 15:12
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© YouTube

© YouTube

В NASA показали, как новый марсоход «Марс-2020» пользуется своим новым устройством — рукой-манипулятором, чья длина достигает 2,1 метра. Отмечается, что рука довольно-таки прочная, так как на нее будет приходится большая нагрузка во время миссии.

Сборка ровера «Марс-2020» ведется в стерильной комнате High Bay 1 в Лаборатории реактивного движения NASA, откуда ведется онлайн-трансляция на YouTube.

Конструирование ровера идет полным ходом, и недавно на него установили многоцелевую камеру SuperCam и двухметровую роботизированную руку. На днях появилось первое видео, на котором ровер испытывает руку-манипулятор.

Во время испытаний рука установила 40-килограммовую деталь в верхнюю часть ровера. Это доказало не только мощность устройства, но и его точность.

В рамках будущей миссии аппарат «Марс-2020» займется исследованием марсианского кратера, а также возьмет пробу грунта, чтобы поискать следы древней жизни на планете.

Для удобства пользования роборука оснащена пятью электродвигателями и пятью «суставами», которые позволяют устройству сгибаться.

Если присмотреться, можно заметить, что на конце руки-манипулятора установлена камера высокого разрешения, буровой механизм, а также научный прибор Scanning Habitable Environment.

Этот прибор оснащен комбинационным и люминесцентным излучением для органики и химикатов, с помощью которого марсоход будет изучать полученный грунт.

Если все пойдет по плану, марсоход и другое научное оборудование отправится на Красную планету в июле 2020 года. Космическому модулю потребуется полгода, чтобы добраться до Марса. Недавно ученые выбрали места посадки новых марсоходов: ими стали плато Сырт и кратер Джезеро.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе
102970читать позжечитаю позже
Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино
-4343961читать позжечитаю позже

главное


Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

1007807читать позжечитаю позже

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя08 августа 2018

Новое исследование подтвердило догадки ученых.

16660251читать позжечитаю позже