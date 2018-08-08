Новый марсоход «Марс-2020» показал, как пользуется рукой-манипулятором

В NASA показали, как новый марсоход «Марс-2020» пользуется своим новым устройством — рукой-манипулятором, чья длина достигает 2,1 метра. Отмечается, что рука довольно-таки прочная, так как на нее будет приходится большая нагрузка во время миссии.

Сборка ровера «Марс-2020» ведется в стерильной комнате High Bay 1 в Лаборатории реактивного движения NASA, откуда ведется онлайн-трансляция на YouTube.



Конструирование ровера идет полным ходом, и недавно на него установили многоцелевую камеру SuperCam и двухметровую роботизированную руку. На днях появилось первое видео, на котором ровер испытывает руку-манипулятор.



Во время испытаний рука установила 40-килограммовую деталь в верхнюю часть ровера. Это доказало не только мощность устройства, но и его точность.

В рамках будущей миссии аппарат «Марс-2020» займется исследованием марсианского кратера, а также возьмет пробу грунта, чтобы поискать следы древней жизни на планете.

Для удобства пользования роборука оснащена пятью электродвигателями и пятью «суставами», которые позволяют устройству сгибаться.

Если присмотреться, можно заметить, что на конце руки-манипулятора установлена камера высокого разрешения, буровой механизм, а также научный прибор Scanning Habitable Environment.

Этот прибор оснащен комбинационным и люминесцентным излучением для органики и химикатов, с помощью которого марсоход будет изучать полученный грунт.

Если все пойдет по плану, марсоход и другое научное оборудование отправится на Красную планету в июле 2020 года. Космическому модулю потребуется полгода, чтобы добраться до Марса. Недавно ученые выбрали места посадки новых марсоходов: ими стали плато Сырт и кратер Джезеро.