«Тем временем в…»: 22 весёлых снимка, которые показывают разные страны

Стереотипы о разных странах на редкость живучи. Где-то всё ещё верят, что в России по улицам ходят медведи, а в Австралии всё вверх ногами. По интернету бродят фотографии, которые начинаются со слов «Тем временем в…», и на этих кадрах можно увидеть, что происходит во всех уголках планеты. И кажется, некоторые стереотипы имеют под собой основания. При просмотре снимков не забудьте вооружиться чувством юмора!

1. «Тем временем в Японии»

2. «Тем временем в Канаде»

3. «Тем временем в России»

4. «Тем временем в Техасе, Америка»

5. «Тем временем во Франции»

6. «Тем временем в Венеции»

7. «Тем временем в Австралии»

8. «Тем временем в Боснии»

9. «Тем временем на Мачу-Пикчу»

10. «Тем временем в Индии. Только те, кто твёрдо уверен в перерождении, могут рискнуть подойти ближе»

11. «Тем временем в Великобритании»

12. «Тем временем в Корее»

13. «Тем временем в Канаде»

14. «Тем временем в Дубае»

15. «Тем временем на Аляске»

16. «Тем временем в Японии»

17. «Тем временем в Миннесоте, США»

18. «Тем временем в Китае. 50 полос шоссе сливаются в 4»

19. «Тем временем в Румынии»

20. «Тем временем в Финляндии. Мы действительно ценим личное пространство»

21. «Тем временем в Польше»

22. «Тем временем в Швеции»

Недавно «Ридус» публиковал фотодоказательства того, что Австралия предназначена только для очень смелых людей.

А вот туристы, которые побывали в Японии, уверены, что эта страна предназначена только для низкорослых людей. Смотрите сами.

Об особенностях других стран можно узнать из комиксов художника, который объехал множество стран и подметил интересные нюансы менталитета других людей.