«Тем временем в…»: 22 весёлых снимка, которые показывают разные страны
- 29 июля 2019, 17:30
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Стереотипы о разных странах на редкость живучи. Где-то всё ещё верят, что в России по улицам ходят медведи, а в Австралии всё вверх ногами. По интернету бродят фотографии, которые начинаются со слов «Тем временем в…», и на этих кадрах можно увидеть, что происходит во всех уголках планеты. И кажется, некоторые стереотипы имеют под собой основания. При просмотре снимков не забудьте вооружиться чувством юмора!
1. «Тем временем в Японии»
2. «Тем временем в Канаде»
3. «Тем временем в России»
4. «Тем временем в Техасе, Америка»
5. «Тем временем во Франции»
6. «Тем временем в Венеции»
7. «Тем временем в Австралии»
8. «Тем временем в Боснии»
9. «Тем временем на Мачу-Пикчу»
10. «Тем временем в Индии. Только те, кто твёрдо уверен в перерождении, могут рискнуть подойти ближе»
11. «Тем временем в Великобритании»
12. «Тем временем в Корее»
13. «Тем временем в Канаде»
14. «Тем временем в Дубае»
15. «Тем временем на Аляске»
16. «Тем временем в Японии»
17. «Тем временем в Миннесоте, США»
18. «Тем временем в Китае. 50 полос шоссе сливаются в 4»
19. «Тем временем в Румынии»
20. «Тем временем в Финляндии. Мы действительно ценим личное пространство»
21. «Тем временем в Польше»
22. «Тем временем в Швеции»
Недавно «Ридус» публиковал фотодоказательства того, что Австралия предназначена только для очень смелых людей.
А вот туристы, которые побывали в Японии, уверены, что эта страна предназначена только для низкорослых людей. Смотрите сами.
Об особенностях других стран можно узнать из комиксов художника, который объехал множество стран и подметил интересные нюансы менталитета других людей.
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