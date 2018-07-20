Генштаб обвинил США в подготовке диверсантов в Сирии

Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что Соединенные Штаты готовят в Сирии боевиков для уничтожения нефтегазовой инфраструктуры и совершения терактов против правительственных войск, сообщает ФАН.

В частности, по его словам, американские военные инструкторы ведут подготовку крупного вооруженного формирования боевиков «Магавир ас-Саура» в районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа.

Численность этой группы уже достигла 2,7 тысячи человек, отметил генерал.

Часть боевиков, прошедших подготовку, перебрасывается вертолетами США в Заевфратье, — приводит агентство слова представителя Минобороны РФ.

Как сообщал «Ридус», в июне президент США Дональд Трамп обвинил Россию в массовом уничтожении мирных жителей в Сирии, одновременно признав, что это — всего лишь «слухи».