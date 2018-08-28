Художница смешно рисует, как реальность материнства отличается от ожиданий

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Родители знают, как сильно дети могут менять жизнь взрослых, буквально переворачивая всё с ног на голову. Молодая художница Надежда Матросова рисует забавные комиксы о том, как реальность материнских будней отличается от ожиданий. Смешные картинки девушка публикует на своей страничке в Instagram, и в этих иллюстрациях мамы и папы обязательно узнают себя и своих неугомонных детей.

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Ранее «Ридус» публиковал акварельные работы другого художника, который раскрыл секрет счастливых отношений папы и дочки.

Также мы писали о том, как в действительности выглядит семейная жизнь с детьми. И наверняка любой родитель узнает в этих забавных фотографиях себя и своё семейство.

Молодые мамы наверняка увидят себя в честных и забавных комиксах, показывающих, каково это — быть матерью и пытаться успеть всё на свете.

А всем-всем папам и мамам рекомендуется посмотреть снимки родителей до и после появления детей. И погрустите, и посмеётесь.