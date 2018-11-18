Жителей двух городов на берегу Байкала эвакуировали

В городе Слюдянке, расположенном на берегу озера Байкал на юге Иркутской области, эвакуировали более 430 местных жителей в связи с угрозой схода селя из-за сильных дождей.

Ранее были эвакуированы около 400 жителей города Байкальск, также расположенного на берегу озера.

В настоящее время сотрудники МЧС и муниципальной администрации делают в Байкальске водоналивную дамбу на реке Харлахта, чтобы не допустить затопления города, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Спасатели предупреждают, что в некоторых реках Иркутской области прогнозируется повышение уровня воды.



Как сообщал «Ридус», за прошедшие сутки в области было эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей. По данным МЧС на 29 июля, подтоплено 357 домов и 455 приусадебных участков.