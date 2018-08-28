Блогерша показала изнанку идеальных фотографий в интернете

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Пользователи соцсетей любят рассматривать глянцевые фотографии популярных Instagram-блогеров с благоговением, восхищением или завистью. Блогерша из Амстердама Рианна Мейер (Rianne Meijer) решила напомнить своим 358 тысячам подписчиков, что в интернете не всё так, как кажется на первый взгляд. За красивыми снимками стоят сотни попыток и десятки неудачных кадров.

Для прекрасной фотографии важны верный ракурс, хорошее освещение и правильная поза. Эти мои снимки — небольшое напоминание о том, что в жизни нет ничего идеального. То, что вы видите в социальных сетях, — это тяжёлый труд, ведь никто не совершенен, — говорит девушка.

Собрали для вас кадры, где Рианна показывает Instagram-версию жизни и её изнанку — суровую реальность.

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Свой вклад в дело разоблачения идеальных фото также вносит группа мужчин под названием «Бойфренды Instagram». В своём сообществе они регулярно публикуют снимки, наглядно показывающие, каких усилий стоит создать безупречную якобы случайную фотографию.