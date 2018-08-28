найти ×
   
  • USD -0.14
    63.38
  • EUR -0.04
    70.60
СохранитьСохранено0
×

213329

Блогерша показала изнанку идеальных фотографий в интернете

Small dd3dc5f883
  • 30 июля 2019, 14:30
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

1.

Пользователи соцсетей любят рассматривать глянцевые фотографии популярных Instagram-блогеров с благоговением, восхищением или завистью. Блогерша из Амстердама Рианна Мейер (Rianne Meijer) решила напомнить своим 358 тысячам подписчиков, что в интернете не всё так, как кажется на первый взгляд. За красивыми снимками стоят сотни попыток и десятки неудачных кадров.

Для прекрасной фотографии важны верный ракурс, хорошее освещение и правильная поза. Эти мои снимки — небольшое напоминание о том, что в жизни нет ничего идеального. То, что вы видите в социальных сетях, — это тяжёлый труд, ведь никто не совершенен, — говорит девушка.

Собрали для вас кадры, где Рианна показывает Instagram-версию жизни и её изнанку — суровую реальность.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Свой вклад в дело разоблачения идеальных фото также вносит группа мужчин под названием «Бойфренды Instagram». В своём сообществе они регулярно публикуют снимки, наглядно показывающие, каких усилий стоит создать безупречную якобы случайную фотографию.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

  • Small d8d0b713b2
    Refs Dorсегодня, 14:37

    Ну это в неё проблема, а не в неудачных фото. Есть такие люди, которым надо сильно надрываться чтобы выжить что-то из внешности.

Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
7296643читать позжечитаю позже
Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
16038708читать позжечитаю позже

главное


Общество
Юмор
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас

Не верьте глазам своим.

280107256читать позжечитаю позже

Тесты
Тест: Насколько вы здоровый человек?28 августа 2018

Узнайте, вредят ли вам ваши привычки.

2141298читать позжечитаю позже