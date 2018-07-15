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18 дурацких вывесок, которые больше похожи на абсурдные ребусы

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  • 29 июля 2019, 14:14
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Оригинальные рекламные вывески привлекают внимание прохожих, увеличивают спрос и заманивают новых клиентов. Однако стремление выделиться иногда рождает странные шедевры, которые буквально обескураживают людей своей абсурдностью. Собрали для вас примеры народного творчества, которые больше похожи на ребусы, и вы вряд ли сможете разгадать их с первого раза.

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А вы встречали дурацкие объявления?

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