18 дурацких вывесок, которые больше похожи на абсурдные ребусы
- 29 июля 2019, 14:14
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Оригинальные рекламные вывески привлекают внимание прохожих, увеличивают спрос и заманивают новых клиентов. Однако стремление выделиться иногда рождает странные шедевры, которые буквально обескураживают людей своей абсурдностью. Собрали для вас примеры народного творчества, которые больше похожи на ребусы, и вы вряд ли сможете разгадать их с первого раза.
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