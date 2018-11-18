Карманники из «ДЕПО Москва» в центре Москвы попали на видео

В фудмолле «ДЕПО Москва» на Лесной улице в Москве банда карманников похитила 190 тысяч рублей у зашедшего в кафе Starbucks мужчины.

«В Старбаксе на Лесной у Вани из кошелька 3 ******** достали 190 тысяч рублей. Не спрашивайте, почему он берет столько налички с собой, это просто случайность, нужно было положить деньги на другую карту», — пожаловалась в Facebook знакомая пострадавшего Анна Егорова.

Необычным этот случай делает то, что карманники попали в поле зрения камеры видеонаблюдения, установленной в кафе. Благодаря этому у полиции появились неплохие шансы поймать преступников, однако делать этого стражи порядка отчего-то не спешат, хотя с с момента кражи прошло уже четыре дня.

«Мы вызывали полицию. Они приняли заявление и сказали ждать и с нами свяжутся. Сегодня с 15-го звонка нам удалось дозвониться и узнать, что до сих пор ответственного по нашему делу не назначили и материалы не подготовлены. Причину не объяснили», — пишет Егорова.

На днях в Москве на улице Академика Королева неизвестный злоумышленник с помощью сообщника отобрал у проходившего по улице мужчины еще большую сумму денег — четыре с половиной миллиона рублей. В отличие от карманников из «ДЕПО Москва», грабители действовали грубо — сперва брызнули в лицо потерпевшему неизвестную жидкость, затем вырвали сумку с деньгами и скрылись.

Самые крупные кражи в последнее время происходят в банках, причем часто на криминал идут сами сотрудники финучреждений. Так, 2 июля кассирша пункта обмена валюты в Москве сбежала с рабочего места с деньгами клиента, который пытался обменять 41 миллион рублей на доллары, и выехала за границу.