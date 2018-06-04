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СМИ: при авиаударе по полевому госпиталю в Ливии погибли 5 медиков

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Zuma\TASS

Zuma\TASS

В результате авианалета на полевой госпиталь, расположенный южнее столицы Ливии Триполи, погибли пять медицинских работников, сообщает Al-Wasat со ссылкой на представителя Минздрава ливийского Правительства национального согласия (ПНС).

По его словам, вечером 27 июля атаке с воздуха подвергся полевой госпиталь, оборудованный на дороге, ведущей к столичному аэропорту. В результате бомбардировки погибли четыре доктора и санитар, еще не менее девяти человек получили ранения.

Ответственность за авиаудар была возложена на ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, пишет издание.

Ранее сообщалось, что в Ливии ракетным ударом были уничтожены два военно-транспортных самолета Ил-76, принадлежавшие частной украинской авиакомпании. Самолеты пилотировались украинскими экипажами, командир одного из них погиб.

Как известно, после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии царит двоевластие: на востоке при поддержке Ливийской национальной армии заседает избранный парламент, а на западе правит Правительство национального согласия.

В начале апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи, без боя заняв аэропорт и несколько районов столицы. В ответ боевая авиация ПНС ударила по расположениям ЛНА, предупредив о «войне без победителей».

В середине июля ЛНА объявила о новом броске на Триполи.

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