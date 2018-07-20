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Два подростка задержаны по подозрению в убийстве двух сестер в Подмосковье

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Задержаны двое несовершеннолетних 2002 и 2003 годов рождения, подозреваемых в совершении двойного убийства в подмосковном Талдоме, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, подростков уже допросили.

Следствием установлено, что 27 июля в ходе распития спиртных напитков в одной из квартир Талдома между подозреваемыми и их знакомыми произошла ссора. В результате юноши задушили двух сестер 1986 и 1976 годов рождения.

«Судом будет решен вопрос об избрании в отношении подростков меры пресечения», — сказала собеседница агентства.

По данным РЕН ТВ, оба задержанных ранее были судимы, в том числе по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Кража».

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