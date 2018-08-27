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Баннер с Путиным вывесили на многоэтажке в Тель-Авиве

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© Twitter.com

© Twitter.com

В преддверии досрочных парламентских выборов, которые пройдут в Израиле 17 сентября 2019 года, правящая партия «Ликуд» украсила свою многоэтажную штаб-квартиру в Тель-Авиве гигантскими баннерами, на одном из которых изображены пожимающие друг другу руку премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин.

На других баннерах, вывешенных на здании, Нетаньяху пожимает руку президенту США Дональду Трампу и главе правительства Индии Нарендре Моди.

«Нетаньяху. Другая лига», — такая надпись сопровождает каждый из баннеров.

Как отмечает РИА Новости, именно под этим лозунгом израильский премьер, гордящийся добрыми отношениями с лидерами крупнейших мировых держав, выиграл апрельские выборы и с ним же идет на сентябрьские во главе партии «Ликуд».

Выборы 120 депутатов 22-го Кнессета были назначены на 17 сентября из-за того, Нетаньяху не смог создать правящую коалицию и правительство, которое бы на нее опиралось. Чтобы не допустить перехода мандата на формирование кабинета министров к оппозиции, был инициирован роспуск кнессета.

Как отмечает «Взгляд», ранее российский лидер пригласил Биньямина Нетаньяху приехать в 2020 году в Москву на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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