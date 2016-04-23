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Сестра утонувшего мальчика обвинила детдом в сокрытии его смерти

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© pixabay.com

© pixabay.com

Сестра девятилетнего мальчика, утонувшего во время отдыха на реке Реж в Свердловской области, заявила, что детдом скрыл от родственников информацию о трагедии, сообщает URA.RU.

Об этом Яна Кандалова написала в комментарии к посту в Instagram, где говорилось, что ребенок зашел в воде за кусты, но из-за сильного течения не смог удержаться на поверхности и захлебнулся. В смерти мальчика обвинили вожатого.

В беседе с агентством девушка сказала, что в воскресенье поедет в детский дом.

Я поняла, что хоронить брата должна я, — заявила Кандалова.

Она также добавила, собирается обратиться в прокуратуру и органы опеки.

Девятилетний мальчик-детдомовец утонул в пятницу, 26 июля, в селе Арамашево Свердловской области. Его и других воспитанников детдома привезли отдыхать в санаторий «Самоцвет», отмечает агентство.

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