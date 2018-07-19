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Суд арестовал экс-главу правительства Астраханской области

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© Валерий Матыцин/ТАСС

© Валерий Матыцин/ТАСС

Суд принял решение об аресте бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова, сообщает ТАСС.

«Избрать в отношении Султанова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, по 25 сентября 2019 года включительно», — приводит агентство слова судьи.

Как сообщал «Ридус», в пятницу, 26 июля, в Астрахани задержали и. о. министра финансов Виталия Шведова и бывшего председателя правительства региона Расула Султанова.

Причины задержания чиновников названы не были.

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