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2011861

Чурикова назвала причину своего падения со сцены

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© Михаил Метцель/ТАСС

© Михаил Метцель/ТАСС

Стала известна причина падения со сцены 75-летней народной артистки СССР Инны Чуриковой.

«Я упала из-за того, что зрение стало подводить. Иногда перед глазами как пленочка», — призналась актриса в беседе с kp.ru.

Чурикова не исключила, что ей, возможно, придется сделать операцию на глазах.

Кроме того, она подтвердила, что никаких переломов у нее нет, а только одни ушибы. По ее словам, поначалу она подумала о худшем исходе, но «косточки выдержали».

Артистка добавила, что сейчас лечится в больнице. «Врачи ко мне очень внимательны», — сказала она изданию.

Напомним, 75-летняя Инна Чурикова была госпитализирована вечером 18 июля после падения со сцены театра «Русская песня» во время спектакля «Старая дева». По словам зрителей, на сцене Инна Чурикова оступилась, а один из поклонников на руках донес ее до кулис. Постановка была прервана. Актрису госпитализировали в НИИ им. Склифосовского.

Муж Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов, в комментарии «Ридусу» опроверг информацию о том, что она находится в тяжелом состоянии.

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