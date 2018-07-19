Студента задержали за хранение наркотиков из-за обезболивающих лекарств

Студента из Китая задержали в Перми за хранение наркотиков, которыми сотрудники полиции посчитали выписанные врачом обезболивающие таблетки.

Как сообщает 59.ru, в общежитии у молодого человека изъяли 60 таблеток сильнодействующего препарата, которые он купил по рецепту.

Тем не менее гражданина КНР задержали, а суд постановил арестовать студента. В итоге сейчас он находится в СИЗО.

Руководство университета утверждает, что выпустить его обещают только под залог в три миллиона рублей.

Ректор Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Игорь Макарихин рассказал изданию, что задержанный Лю Янкунь закончил аспирантуру на филологическом факультете, хорошо учился и работал над диссертацией. Обезболивающие ему требовались из-за хронических заболеваний, которыми он страдает.

По словам Макарихина, все препараты студенту выписали в больнице.