Трамп призвал власти Швеции освободить американского рэпера

В своем обращении в Twitter к шведскому правительству президент США Дональд Трамп потребовал освободить арестованного в Стокгольме американского рэпера A$AP Rocky.

Глава Белого дома выразил свое разочарование бездействием премьер-министра страны Стефана Левена, отметив, что Швеция должна сфокусировать свое внимание на реальной преступности.

Трамп также пожаловался на то, что США так много делают для Швеции, а она не отвечает взаимностью.

«Проявляйте справедливость по отношению к американцам», — заключил президент.

По сообщению американских СМИ, A$AP Rocky был задержан полицией Стокгольма в начале июля по обвинению в избиении двух мужчин. Сейчас музыкант находится в одном из следственных изоляторов города в ожидании суда. Свою вину он отрицает, настаивая на том, что неизвестный мужчина первым напал на человека из окружения рэпера.